Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Düşme potasının üzerinde yer alan iki takımın mücadelesinde hata yapmak istemeyen takımlar rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Recep Uçar yönetiminde geçtiğimiz haftayı mağlup kapatan yeşil-beyazlılar, 43 puanla 10. sırada yer alıyor. Son hafta aldığı 3 puanla moral bulan Rizespor ise zorlu deplasmanda üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. 40 puanla 14. sırada bulunan Karadeniz ekibinde İlhan Palut ve öğrencilerinin nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜMOSAN KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Slowik, Ndao, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Oğulcan, Pedrinho, Prip, Yusuf, Kramer

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Olawoyin, Berkay, Varesanovic, Jurecka, Zeqiri, Sowe

İKİ TAKIM ARASINDA 44. RANDEVU

Tarihleri boyunca 43 defa karşı karşıya gelen Konyaspor ile Rizespor, Süper Lig'in 35. haftasında 44. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 12 karşılaşmayı yeşil-beyazlılar kazanırken, 14 mücadeleyi de yeşil-mavililer üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 17 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Rizespor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Erdem Mertoğlu üstlenecek.

Kritik maçın VAR koltuğunda Ferenc Karako yer alacak. AVAR'da ise Kerem Ersoy görev yapacak.