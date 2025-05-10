CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor. Recep Uçar yönetiminde güçlü rakibini mağlup ederek rahat bir nefes almayı amaçlayan Konyaspor 43 puanla 10. sırada yer alıyor. Son haftalarda beklenmedik puan kayıpları ile 14. sıraya kadar gerileyen Rizespor ise kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. İlhan Palut yönetiminde zorlu Konya deplasmanında 3 puan almanın hesaplarını yapan Karadeniz temsilcisinin 40 puanı bulunuyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 13:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Düşme potasının üzerinde yer alan iki takımın mücadelesinde hata yapmak istemeyen takımlar rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Recep Uçar yönetiminde geçtiğimiz haftayı mağlup kapatan yeşil-beyazlılar, 43 puanla 10. sırada yer alıyor. Son hafta aldığı 3 puanla moral bulan Rizespor ise zorlu deplasmanda üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. 40 puanla 14. sırada bulunan Karadeniz ekibinde İlhan Palut ve öğrencilerinin nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜMOSAN KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Slowik, Ndao, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Oğulcan, Pedrinho, Prip, Yusuf, Kramer

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Olawoyin, Berkay, Varesanovic, Jurecka, Zeqiri, Sowe

İKİ TAKIM ARASINDA 44. RANDEVU

Tarihleri boyunca 43 defa karşı karşıya gelen Konyaspor ile Rizespor, Süper Lig'in 35. haftasında 44. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 12 karşılaşmayı yeşil-beyazlılar kazanırken, 14 mücadeleyi de yeşil-mavililer üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 17 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Rizespor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Erdem Mertoğlu üstlenecek.

Kritik maçın VAR koltuğunda Ferenc Karako yer alacak. AVAR'da ise Kerem Ersoy görev yapacak.

ASpor CANLI YAYIN

Buruk'tan Devler Ligi kalecisi talebi!
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Rezalet..."
DİĞER
Arda Turan adım adım Avrupa ekibine! İspanyollardan flaş sözler | ''Luis Enrique ve Simeone gibi...''
Nobel’e aday gösterilecek hamle: Terörsüz Türkiye! | Başkan Erdoğan ve Bahçeli ilmek ilmek ördü... PKK bitiyor!
Beşiktaş'tan Gedson için flaş teklif!
Maçın ardından o isme sert eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Gedson için flaş teklif! Beşiktaş'tan Gedson için flaş teklif! 12:46
Arda Güler'in mektubu öğrencilere dağıtıldı Arda Güler'in mektubu öğrencilere dağıtıldı 12:30
İstanbulspor-Çorum FK maçı ne zaman? İstanbulspor-Çorum FK maçı ne zaman? 12:17
MKE Ankaragücü-Amed SK maçı ne zaman? MKE Ankaragücü-Amed SK maçı ne zaman? 12:13
Ümraniyespor-Manisa FK maçı ne zaman? Ümraniyespor-Manisa FK maçı ne zaman? 12:09
Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? 12:06
Daha Eski
Şanlıurfaspor-Erzurumspor maçı ne zaman? Şanlıurfaspor-Erzurumspor maçı ne zaman? 12:03
Holstein Kiel - Freiburg maçı ne zaman? Holstein Kiel - Freiburg maçı ne zaman? 12:02
Bochum - Mainz maçı ne zaman? Bochum - Mainz maçı ne zaman? 11:56
Dev maçın VAR'ı belli oldu! Dev maçın VAR'ı belli oldu! 11:54
Bandırmaspor-Pendikspor maçı ne zaman? Bandırmaspor-Pendikspor maçı ne zaman? 11:45
Sakaryaspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman? Sakaryaspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman? 11:38