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Haberler Süper Lig Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Küme düşen ikinci takım olarak mücadelesini sürdüren bordo-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında moral arıyor. Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında yer almayı hedefleyen Başakşehir ise geçtiğimiz hafta aldığı Göztepe mağlubiyetinin yaralarını sarmak istiyor. 4 maçlık galibiyet serisinin ardından beklenemedik bir yenilgi alan turuncu-lacivertliler, Hatayspor karşısında çıkış arıyor. 48 puanla 6. sırada yer alan İstanbul ekibi, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Peki, Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 14:14
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Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kümeye düşmesi kesinleşen bordo-beyazlı ekip, taraftarı önünde prestij mücadelesine çıkacak. Avrupa kupalarında yer almayı hedefleyen Başakşehir ise kritik maçta hata yapmak istemiyor. Üst üste alından 4 galibiyetin ardından Göztepe deplasmanından eli boş dönen turuncu-lacivertliler, Hatayspor karşısında tekrar çıkış arıyor. 48 puanla 6. sırada yer alan Başakşehir'de Çağdaş Atan ve öğrencilerinin nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATAKAŞ HATAYSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz, Massanga, Görkem, Abdulkadir, Boutobba, Strandberg, Aboubakar

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Duarte, Operi, Berat, Crespo, Kemen, Yusuf Sarı, Brnic, Keny

HATAYSPOR İLE BAŞAKŞEHİR ARASINDA 20. RANDEVU

Tarihleri boyunca 19 defa karşı karşıya gelen Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 34. haftasında 20. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 4 karşılaşmayı bordo-beyazlılar kazanırken, 12 mücadeleyi de turuncu-lacivertliler üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hatayspor-Başakşehir maçının hakemi Ali Yılmaz oldu. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yunus Dursun üstlenecek.

VAR koltuğunda Fabio Melo yer alacak. AVAR'da ise Davut Dakul Çelik görev yapacak.

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