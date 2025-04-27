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Haberler Süper Lig TÜMOSAN Konyaspor 3-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

TÜMOSAN Konyaspor 3-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Adana Demirspor’u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 17:57 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 18:07
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TÜMOSAN Konyaspor 3-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanattan Prip'in ortasına yükselen Kramer'in kafa vuruşunda, topu kaleci Murat Eser uzaklaştırdı.

26. dakikada Guilherme'nin yerden ortasında ceza sahası içerisinde topa gelişine vuran Pedrinho'nun şutu üstten dışarıya gitti.

39. dakikada Prip'in sağ kanattan ortasında topa yükselen Yusuf Erdoğan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Murat Eser'de kaldı.

42. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun pasında topla buluşan Pedrinho'nun sert şutu az farkla üstten dışarıya gitti.

44. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kramer'in pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutu üstten dışarıya çıktı.

45+2'de konuk ekip öne geçti. Salih Kavrazlı'nın kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

52. dakikada Pedrinho'nun kullandığı kornere yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

58. dakikada orta alanda aldığı topu tek başına götüren Yusuf Barası'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.

69. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'un ortasında Bazoer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

77. dakikada Konyaspor öne geçti. Guilherme'nin kullandığı kornerde oluşan karambolde, topu önünde bulan Bazoer'in şutu ağlarla buluştu: 2-1.

Dk. 90+4'te Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde Abdulsamet Burak, Melih Bostan'ın baskısında topu uzaklaştırmak isterken kendi kalesine gönderdi: 3-1.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla birlikte TÜMOSAN Konyaspor puanını 43'e yükseltti. Sezon başında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle puan silme cezası alan Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, ONVO Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Adana Demirspor ise evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

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