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Haberler Süper Lig Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Net Global Sivasspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Rıza Çalımbay yönetiminde kümede kalma mücadelesi veren Yiğidolar, son 3 haftada sadece 1 puan kazanabildi. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından çıkış arayan Sivasspor, güçlü rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Emre Belözoğlu ile küme düşme hattından uzaklaşmayı başaran Antalyaspor ise zorlu deplasmanda 3 puan almanın yollarını arayacak. Peki, Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 14:48
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Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Net Global Sivasspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Rıza Çalımbay önderliğinde kümede kalma mücadelesi veren Yiğidolar, son 3 haftada sadece 1 puan toplayabildi. Bir an önce 3 puan alarak küme düşme potasından uzaklaşmayı hedefleyen Sivasspor, Antalyaspor karşısında kazanmanın yollarını arayacak. 31 puanla 17. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Emre Belözoğlu ile son haftalarda önemli puanlar toplayan Antalyaspor ise 40 puanla 12. sırada bulunuyor. Son 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Akdeniz temsilcisi, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Peki, Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NET GLOBAL SİVASSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Sivasspor-Antalyaspor maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

NET GLOBAL SİVASSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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