Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Net Global Sivasspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Rıza Çalımbay önderliğinde kümede kalma mücadelesi veren Yiğidolar, son 3 haftada sadece 1 puan toplayabildi. Bir an önce 3 puan alarak küme düşme potasından uzaklaşmayı hedefleyen Sivasspor, Antalyaspor karşısında kazanmanın yollarını arayacak. 31 puanla 17. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Emre Belözoğlu ile son haftalarda önemli puanlar toplayan Antalyaspor ise 40 puanla 12. sırada bulunuyor. Son 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Akdeniz temsilcisi, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Peki, Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NET GLOBAL SİVASSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Sivasspor-Antalyaspor maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

NET GLOBAL SİVASSPOR-ONVO ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Antalyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.