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Haberler Süper Lig ALANYASPOR-SAMSUNSPOR CANLI | Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR-SAMSUNSPOR CANLI | Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya gelecek. Üst ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen iki takım da 3 puanın sahibi olmak istiyor. Joao Pereira yönetiminde küme düşme hattından bir an önce çıkmayı hedefleyen Akdeniz temsilcisi, son 5 maçının tamamını kaybetti. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Alanyaspor, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Beşiktaş ve Eyüpspor'un puan kaybettiği haftada kazanmayı hedefleyen Samsunspor ise zorlu deplasmanda 3 puan almanın yollarını arayacak. Thomas Reis yönetiminde sezonun flaş takımlarından biri olmayı başaran Karadeniz ekibi, son 4 maçında sadece 1 puan toplayabildi. Peki, Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 08:56
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ALANYASPOR-SAMSUNSPOR CANLI | Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından çıkmak için mücadele eden Akdeniz ekibiyle, Avrupa kupalarında yer almayı hedefleyen Karadeniz temsilcisinin mücadelesinde hangi takımın kazanacağı heyecanla bekleniyor. Kritik karşılaşma öncesi son 5 maçını da kaybeden Joao Pereira'nın öğrencileri, 29 hafta sonunda 31 puanla 16. sırada bulunuyor. Bir an önce düşme potasından çıkmayı hedefleyen ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanarak çıkış arıyor. Thomas Reis yönetiminde sezonun flaş takımlarından biri olmayı başaran, ancak son 4 maçında sadece 1 puan toplayabilen Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş ve Eyüpspor'un puan kaybettiği haftayı fırsata çevirmek isteyen deplasman takımı, zor zamanlar geçiren rakibi karşısında rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Peki, Alanyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CORENDON ALANYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor maçı 21 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

CORENDON ALANYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gain Park Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Balkovec, Aliti, Fatih, Yusuf, Janvier, Richard, Vilhena, Makouta, Sporar, Cordova

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Soner Gönül, Tait, Holse, Ntcham, Emre, Muja, Mouandilmadji

ALANYASPOR İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 13. RANDEVU

Tarihleri boyunca 12 defa karşı karşıya gelen Corendon Alanyaspor ile Reeder Samsunspor, Süper Lig'in 32. haftasında 13. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 5 karşılaşmayı Akdeniz temsilcisi kazanırken, 5 mücadeleyi de Karadeniz ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Alanyaspor-Samsunspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yunus Dursun üstlenecek.

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