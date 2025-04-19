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Haberler Süper Lig Kasımpaşa 3-1 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa 3-1 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa sahasında Net Global Sivasspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 15:37
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Kasımpaşa 3-1 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Can Keleş, 34. dakikada Mamadou Fall ve 90+9. dakikada Aytaç Kara (P) kaydederken konuk ekibin golünü ise 84. dakika Bengali-Fode Koita kaydetti.

MANAJ PENALTI KAÇIRDI!

Karşılaşmanın 41. dakikasında Net Global Sivasspor VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Rey Manaj'ın şutunu Kasımpaşa kalecisi Gianniotis kurtardı. Sivas'ta Uğur Çiftçi dönen topu ağlara gönderdi fakat ceza sahasına erken girdiği için gol iptal edildi.

Bu karşılaşmayla birlikte Kasımpaşa 42 puana ve 8. sıraya yükseldi. Net Global Sivasspor ise 31 puanda kaldı ve 17. sıraya gerileyerek küme düşme hattından çıkamadı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasını Kasımpaşa bay geçecek; Net Global Sivasspor ise sahasında Onvo Antalyaspor'u ağırlayacak.

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