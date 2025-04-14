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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig İkas Eyüpspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CANLI YAYIN)

İkas Eyüpspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CANLI YAYIN)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında İkas Eyüpspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Arda Turan yönetiminde başarılı bir sezon geçiren İstanbul ekibi, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Bu sezon ilk defa Süper Lig'de mücadele eden ve 47 puanla 5. sırada yer alan Eyüpspor, kazanması durumunda Beşiktaş'ı geçerek 4. sıraya yerleşecek. Avrupa kupalarında yer almayı amaçlayan ev sahibi takım, Mame Thiam, Emre Akbaba ve Emre Mor gibi isimlerle hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. Eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor ise güçlü rakibi karşısında prestij maçına çıkacak. Peki, İkas Eyüpspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 09:40
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İkas Eyüpspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CANLI YAYIN)

İkas Eyüpspor-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında İkas Eyüpspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında hata yapmak istemeyen İstanbul ekibi, ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor. Arda Turan önderliğinde başarılı bir sezon geçiren Eyüpspor, oynadığı 29 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Kritik maçta kazanması durumunda 4. sıraya yerleşecek eflatun-sarılılar, Beşiktaş'ın önüne geçecek. İç saha avantajını kullanmak isteyen Eyüpspor, Mame hiam, Emre Mor ve Emre Akbaba gibi isimlerle hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. Eksi 2 puanla ligin son sırasına demir atan Adana Demirspor ise güçlü rakibi karşısında prestij maçına çıkacak. Peki, İkas Eyüpspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İKAS EYÜPSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Adana Demirspor maçı 14 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İkas Eyüpspor ile Adana Demirspor, haftanın kapanış maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İkas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Claro, Robin, Umut, Yalçın, Melih, Emre Mor, Tayfur, Emre Akbaba, Thiam

Adana Demirspor: Vedat, Burak, Burhan, Tolga, Maestro, İzzet, Tayfun, Arda, Osman, Aymbetov, Ali Yavuz Kol

EYÜPSPOR İLE ADANA DEMİRSPOR ARASINDA 7. RANDEVU

Tarihleri boyunca 6 defa karşı karşıya gelen Eyüpspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 31. haftasında 7. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 2'sini İstanbul ekibi kazanırken, 2 mücadeleyi de Adana temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor-Adana Demirspor maçının hakemi Alper Akarsu oldu. Akarsu'nun yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Cem Özbay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

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