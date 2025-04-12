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Haberler Süper Lig Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CANLI YAYIN)

Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CANLI YAYIN)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Tümosan Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada ev sahibi ekip, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Recep Uçar yönetiminde son 3 haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar 34 puanla 12. sırada yer alıyor. Son haftalarda beklenmedik puan kayıpları yaşayan Göztepe ise bir an önce kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Stanimir Stoilov yönetiminde Konya deplasmanından 3 puan almanın yollarını arayacak İzmir ekibi 39 puanla 7. sırada bulunuyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 10:20
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Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CANLI YAYIN)

Tümosan Konyaspor-Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Tümosan Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle yara aldı. Kazanıp tekrar yükselişe geçmeyi hedefleyen Recep Uçar'ın öğrencileri, İzmir ekibine karşı iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Bu sezon 29 maçta 9 galibiyet alan yeşil-beyazlılar, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor. Stanimir Stoilov yönetiminde son 9 maçını kazanamayan Göztepe ise bir an önce kötü gidişe son vermek istiyor. Beklenmedik puan kayıplarının ardından 7. sıraya kadar gerileyen sarı-kırmızılılar, 28 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. İki takımın da kazanmak için oynayacağı mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜMOSAN KONYASPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak Tümosan Konyaspor-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Yasir, Jevtovic, Pedrinho, Aleksic, Prip, Yusuf, Kramer

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Dennis, Doğan, Nielsen, İsmail, Victor Hugo, Juan, Romulo

KONYASPOR İLE GÖZTEPE ARASINDA 31. RANDEVU

Tarihleri boyunca 30 defa karşı karşıya gelen Konyaspor ile Göztepe 31. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 9 maçı yeşil-beyazlılar kazanırken, 14 mücadeleyi de sarı-kırmızılılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Göztepe maçının hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk'ün yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Murat Şener yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlenecek.

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