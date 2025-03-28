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Haberler Süper Lig Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol hakkında flaş sözler!

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol hakkında flaş sözler!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Yabancı hakem tartışmaları gölgesindeki derbiyi Türk hakem Yasin Kol yönetecek. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, derbi ataması hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 13:06
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Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol hakkında flaş sözler!

Yasin Kol ataması için yorumunuz nedir? Çok tartışma çıktı, F.Bahçe-G.Saray kupa maçını kim yönetebilir sizce?

"Yasin Kol ataması, doğru bir atama değildir.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol hakkında flaş sözler!

Her ne kadar Yasin Kol, Alanya-G.Saray maçında başarılı olsa da gerek deneyimi, gerekse büyük takımların maçını az yönetmiş olması, derbi için çok önemli. Derbi yönetmek deneyimdir.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol hakkında flaş sözler!

Verilecek yanlış bir faul bile maçı çıkmaza sokar. Kaldı ki Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sert açıklamalarda bulundu. Hepsinin altına imza atarım.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol hakkında flaş sözler!

Sonuç olarak İngilizce bilmeyen, VAR hakemi ile nasıl iletişim kuracağı meçhul bir hakemi önemli derbiye atamak büyük bir kumardır. Söyleyeceğim tek cümle var: "Allah yardımcımız olsun."

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol hakkında flaş sözler!

G.Saray, Beşiktaş'ı yenerse şampiyonluğunu ilan eder mi? Beşiktaş kazanırsa ligde ne değişir?

"Eğer Galatasaray derbiyi kazanırsa şampiyonluk şansını %80'e çıkarır.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol hakkında flaş sözler!

Çünkü Fenerbahçe'nin, Bodrum'u yendiğini düşünürsek puan farkı 6.5 olacak. Kapanır mı? Cevap vermek kolay değil ama Beşiktaş kazandığında yine F.Bahçe'nin Bodrum'u yendiğini düşünürsek fark 3.5'a düşecek. Bu da ligin belli oranda yeniden başladığı anlamına gelir."

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol hakkında flaş sözler!

Kapanır mı? Cevap vermek kolay değil ama Beşiktaş kazandığında yine F.Bahçe'nin Bodrum'u yendiğini düşünürsek fark 3.5'a düşecek. Bu da ligin belli oranda yeniden başladığı anlamına gelir."

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol hakkında flaş sözler!

F.Bahçe büyük bir sessizlik içinde. Sizce bunun sebebi nedir? Derbi öncesi Bodrum maçını kazanırlar mı?

"Bodrum-F.Bahçe maçı kağıt üzerinde F.Bahçe'nin ağır favori olduğu bir karşılaşma. Ama futbol dünyanın en fırıldak sporudur. Her şey bitti, rahatladık dediğiniz anda her şey çok kötü olabilir.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol hakkında flaş sözler!

Fakat burada asıl tartışılması gereken TFF'nin böyle bir riski neden aldığıdır! Şayet Beşiktaş hakemle kaybederse maçın bitme ihtimali çok zor.

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