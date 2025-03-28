Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol hakkında flaş sözler!

Yasin Kol ataması için yorumunuz nedir? Çok tartışma çıktı, F.Bahçe-G.Saray kupa maçını kim yönetebilir sizce?

Her ne kadar Yasin Kol, Alanya-G.Saray maçında başarılı olsa da gerek deneyimi, gerekse büyük takımların maçını az yönetmiş olması, derbi için çok önemli. Derbi yönetmek deneyimdir.