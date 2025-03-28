Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol hakkında flaş sözler!
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Yabancı hakem tartışmaları gölgesindeki derbiyi Türk hakem Yasin Kol yönetecek. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, derbi ataması hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...
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Sonuç olarak İngilizce bilmeyen, VAR hakemi ile nasıl iletişim kuracağı meçhul bir hakemi önemli derbiye atamak büyük bir kumardır. Söyleyeceğim tek cümle var: "Allah yardımcımız olsun."
G.Saray, Beşiktaş'ı yenerse şampiyonluğunu ilan eder mi? Beşiktaş kazanırsa ligde ne değişir?
"Eğer Galatasaray derbiyi kazanırsa şampiyonluk şansını %80'e çıkarır.
Çünkü Fenerbahçe'nin, Bodrum'u yendiğini düşünürsek puan farkı 6.5 olacak. Kapanır mı? Cevap vermek kolay değil ama Beşiktaş kazandığında yine F.Bahçe'nin Bodrum'u yendiğini düşünürsek fark 3.5'a düşecek. Bu da ligin belli oranda yeniden başladığı anlamına gelir."
Kapanır mı? Cevap vermek kolay değil ama Beşiktaş kazandığında yine F.Bahçe'nin Bodrum'u yendiğini düşünürsek fark 3.5'a düşecek. Bu da ligin belli oranda yeniden başladığı anlamına gelir."
F.Bahçe büyük bir sessizlik içinde. Sizce bunun sebebi nedir? Derbi öncesi Bodrum maçını kazanırlar mı?
"Bodrum-F.Bahçe maçı kağıt üzerinde F.Bahçe'nin ağır favori olduğu bir karşılaşma. Ama futbol dünyanın en fırıldak sporudur. Her şey bitti, rahatladık dediğiniz anda her şey çok kötü olabilir.
Fakat burada asıl tartışılması gereken TFF'nin böyle bir riski neden aldığıdır! Şayet Beşiktaş hakemle kaybederse maçın bitme ihtimali çok zor.
G.Saray kaybederse söyleyecekleri tek şey var: Kadıköy'de F.Bahçe ile oynadığımız maça yabancı hakem verirken bu maça neden Türk hakem verildi? 'TFF bizi boğdurmak mı istedi' gibi söylemler mümkün." ifadelerini kullandı.
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