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Haberler Süper Lig Samsunspor, Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar almak istiyor

Samsunspor, Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar almak istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, Fenerbahçe karşılaşmasından puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 17:39 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 17:39
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Samsunspor, Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar almak istiyor

Soner Aydoğdu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 16 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmanın haftanın en iyi maçlarından biri olacağına inandığını belirten Soner Aydoğdu, "Çok güzel bir atmosferde oynayacağız. İki takım da form grafiği olarak iyi durumda. Fenerbahçe karşısında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Puan ya da puanlar almak için sahada var olacağız. Tüm takım olarak İstanbul'dan puan alarak Samsun'a dönmek istiyoruz." dedi.

Soner Aydoğdu, Fenerbahçe'nin karşısına çok iyi hazırlanarak çıkacaklarını aktararak, "Takım olarak iyi çalışıyoruz. Bireysel anlamda iyi çalışıyoruz. Oynayan, oynamayan herkes takıma katkı vermeye çalışıyor ve katkı da veriyor. Bu sene zaten en önemli şeylerden birisi bu. İlk 11'de veya sonradan oyuna dahil olan tüm takım arkadaşlarım elinden gelen mücadeleyi vererek takıma katkı veriyor ve skora yansıtıyor. Bu da takımı yukarı çekiyor. Tabii ki bireysel başarı önemli ancak benim için önemli olan takımın başarısıdır. Hedeflerimiz var, hayallerimiz var. Takım olarak, oyuncu olarak, bireysel olarak herkes elinden geleni vererek hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takıma her fırsatta katkı vermeye çalıştığını anlatan 34 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Hocamız ne kadar şans verirse 5 dakika, 10 dakika, yarım saat, 1 saat hiç önemli değil. Bunu en iyi şekilde değerlendirip, takıma katkı vermek istiyorum. Ben var olduğum bütün kulüplerde her zaman takımımı benimseyerek sahada var oldum. Burada da öyleyim. Armanın kıymetini, değerini bilerek sahaya çıkıyorum. O yüzden ne kadar hocam şans verirse elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Bu yıl hocamız çok daha fazla şans veriyor ve o şansı da ben en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İşime sahip çıkıyorum. O yüzden uzun yıllardır buralardayım. Benim 17 yıllık futbolculuk kariyerimin yaklaşık 15-16 senesi Süper Lig'de. İşimi severek ve isteyerek, çalışarak yaptığım için bunun da karşılığını Allah bir şekilde nasip ediyor."

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