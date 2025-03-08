RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Bu şartlarda bu istikrarsız performans, bu dalgalı performansla hedeflerimize ulaşmamız çok zor

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atan, her hafta aynı senaryoyu yaşadıklarını söyledi.

Kritik maçlara çıktıklarını, iyi oynadıklarını ve kazandıklarını anımsatan Atan, "Ertesi hafta istikrar yakalamamız, seriye bağlamamız gerektiğini söylüyoruz, konuşuyoruz, buna göre hazırlanıyoruz. Ama aynı haftada 2 maç arasında gece ile gündüz kadar inanılmaz dalgalı performanslar, bizi açıkçası büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Bu şartlarda bu istikrarsız performans, bu dalgalı performansla hedeflerimize ulaşmamız çok zor. Bunun çok net farkındayız. Oyuncularımın da bu durumun farkına varması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Bugün çoğu oyuncusunun kendi kapasitesinin altında kaldığını ifade eden Atan, özellikle öz güven, cesaret olarak bu kadar ürkek oynamalarına anlam veremediğini belirtti.

Maça çok iyi başladıklarını vurgulayan Atan, şunları kaydetti:

"İstediğimiz her şeyi çok rahat yaptık. Üçüncü bölgeye topu çok rahat getirdik. Bir korner pozisyonumuz, bir de Yusuf'un şutu, Figueiredo'nun buluştuğu toplar var ama çok daha etkili olabilirdik. Çok daha keskin hücumlar edemedik açıkçası. Rakibe sadece 2 korner pozisyonunda ön direkte vuruş imkanı verdik. Devre böyle bitecekken özellikle geriden oyun kurarken savunma oyuncularımızın yaptığı tercih hataları bence 20'inci, 30'uncu dakikadan sonra rakibi maçın içine çeken etkenlerden bir tanesiydi. Erken bir merkeze pas, erken bir zorlama, bağlantı oyununun oluşmadığı bir oyunda erken merkeze oynama isteği, yanlış bir pas 44'üncü dakikada geçişte golü yedik. Maalesef bu senaryoyu tamamen tersine değiştirdi."

"ÖNÜMÜZDE ÇOK KRİTİK BİR TRABZONSPOR MAÇI VAR"

Atan, ikinci yarıda da daha ümitli başlamak istediklerini ama ilk yarının sonunda bitirdikleri yerden devam ettiklerini dile getirdi.

Piatek'le yakaladıkları bir gol pozisyonu olduğunu anlatan Atan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3-5-2'ye geçtikten sonra onu değerlendiremedik. Sonra da geçişlerden 2 tane gol yedik ve maçı kaybettik. Bu dalgalı performanslarla, bu istikrarsızlıkla hedeflerimize ulaşmamız çok zor. Her şeyin oluşturulmaya, sağlıklı bir şekilde önümüze konulmaya çalışıldığı bir ortamda bizim bu imkanları çok daha iyi kullanmamız gerekiyordu ama maalesef bugün bir kere daha sezonun büyük bölümünde veya önemli maçlarda olduğu gibi elimizin tersiyle bunu ittik. Şapkamızı önümüze koymamız gerekiyor, hem oyuncu tercihi anlamında, hem belki oyun anlamında veya başka kararlar anlamında cesur kararlar, sağlam kararlar almamızın gerektiği bir hafta içi yaşayabiliriz. Önümüzde yine her zaman olduğu gibi bir deplasman maçından sonra içeride onayacağımız çok kritik bir Trabzonspor maçı var. O maça mümkün olduğunca en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız."