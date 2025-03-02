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Haberler Süper Lig Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Selçuk İnan yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan kırmızı-siyahlılar, 29 puanla 13. sırada yer alıyor. Son 3 maçını kazanamayan ve çıkış arayan Eyüpspor ise zorlu deplasmanda çıkış arıyor. Üst üste gelen puan kayıplarının ardından 5. sıraya kadar gerileyen Arda Turan'ın öğrencileri, kazanan taraf olmanın yollarını arayacak. Peki, Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 21:11 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 21:13
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Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Selçuk İnan yönetiminde küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen ev sahibi takım, 29 puanla 13. sırada bulunuyor. Bu sezon oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Son 3 maçında sadece 1 puan toplayabilen Eyüpspor ise zorlu deplasmanda çıkış arıyor. Beklenmedik puan kayıplarının ardından 5. sıraya kadar gerileyen Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 43'e çıkartmayı hedefliyor. Peki, Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı 3 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

GAZİANTEP FK-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 2. RANDEVU

Süper Lig'e bu sezon ilk defa çıkan İkas Eyüpspor, Gaziantep FK ile 2. kez rakip olmaya hazırlanıyor. 2024-2025 sezonunun ilk devresinde İstanbul'da oynanan maçı 3-2 kazanmasını bilen Eyüpspor, güçlü rakibi karşısında ikinci defa kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Selçuk İnan ile etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Gaziantep FK ise güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini almak istiyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK-Eyüpspor maçının hakemi Alper Akarsu oldu. Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Gökmen Baltacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek.

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