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Haberler Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu mu? Hangi isimler kadroda yok? | Morata, Carlos, İsmail, Icardi...

Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu mu? Hangi isimler kadroda yok? | Morata, Carlos, İsmail, Icardi...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu gündem olmaya devam ediyor. Kritik karşılaşma öncesi her iki takımın sakat oyuncularının tedavileri devam ederken, hangi isimlerin derbi maçında olmayacağı merak ediliyor. Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a gelen ve Ajax maçında sakatlanan Morata ile Fenerbahçe'ye gelip Erzurumspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Diego Carlos'un derbide kadroda olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu mu? Hangi isimler kadroda yok? İşte, Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 10:42
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Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu mu? Hangi isimler kadroda yok? | Morata, Carlos, İsmail, Icardi...

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇ KADROSU | Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan iki büyük külüpte sakat oyuncuların son durumu merak ediliyor. Derbiye kısa süre kala hangi isimlerin kadroda olacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Özellikle devre arası transfer döneminde kadroya katılan Alvaro Morata ve Diego Carlos'un Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosuna alınıp alınmayacağı heyecanla bekleniyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu belli oldu mu? Hangi isimler kadroda yok?

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇ KADROSU BELLİ OLDU MU?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu henüz belli olmadı. Tedavileri devam eden futbolcuların derbide oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun hangi isimleri tercih edeceği merak ediliyor. Ezeli rekabet öncesi her iki takımda da sakat oyuncular bulunurken, Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosu futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇ KADROSUNDA HANGİ İSİMLER YOK?

Ezeli rekabet öncesi hazırlıklarını tamamlayan takımlarda hangi isimlerin kadroda yer alacağı belirsizliğini koruyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Cimbom'da Alvaro Morata, Jakobs ve Mauro Icardi'nin tedavileri devam edilirken, Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosunda yer almaları beklenmiyor. Bir süredir tedavisi devam eden Yunus Akgün'ün ise derbi maçında yedek kulübüsinde yer alacağı tahmin ediliyor.

Jose Mourinho yönetiminde derbi hazırlıklarını tamamlayan Kanarya'da ise tedavileri devam eden Diego Carlos ve İsmail Yüksek'in kritik maçta yer almalarına zor gözüyle bakılıyor. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Allan Saint-Maximin'in Galatasaray-Fenerbahçe maç kadrosunda olacağı belirtiliyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abulkerim, Eren, Lemina, Torreira, Barış Alper, Gabriel Sara, Sallai, Victor Osimhen.

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Amrabat, Yusuf, Oğuz, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

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