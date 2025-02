Net Global Sivasspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Net Global Sivasspor-Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Net Global Sivasspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta kötü gidişe son vermeyi amaçlayan Yiğidolar, bu sezon oynadığı 23 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. 23 puanla küme düşme hattının bir üstünde yer alan ev sahibi takım, Bodrum FK'nın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor. Recep Uçar yönetiminde çıkış arayan Konyaspor ise ligde 23 hafta sonunda 24 puan topladı. Bu maçlarda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan deplasman takımı, 24 puanla 14. sırada bulunuyor. Son iki haftayı da mağlubiyetle kapatan yeşil-beyazlılar, Sivas'ta oynanacak mücadelede 3 puan almanın yollarını arayacak. Peki, Net Global Sivasspor-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SİVASSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Tümosan Konyaspor maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

SİVASSPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEKLENMEDİK PUAN KAYIPLARI DEVAM EDİYOR

Süper Lig'in 25. haftasında kritik bir maça çıkacak olan Sivasspor ile Konyaspor, beklenmedik puan kayıplarına bir an önce son vermek istiyor. Ömer Erdoğan yönetiminde ligde oynadığı son 3 maçı da kaybeden Yiğidolar, taraftarı önünde puanını 26'ya çıkartmayı hedefliyor. Recep Uçar ile son 2 maçını kaybeden Konyaspor da bir an önce galibiyet alarak puanını 27'ye yükseltmeyi amaçlıyor. Bu hafta Bodrum FK'nın da kazanmasının ardından küme düşme hattına daha da yaklaşan her iki takım da kritik karşılaşmayı kazanmak isterken, hangi takımın 3 puanı alacağı merak ediliyor.

SİVASSPOR'DA 5 EKSİK

Sivas ekibinde kritik maç öncesinde eksik futbolcu sayısının fazlalığı teknik heyetin canını sıkıyor. 5 eksik futbolcunun bulunduğu Sivasspor'da sakatlığı bulunan Mehmet Albayrak, Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci ve sarı kart cezalısı olan Uğur Çiftçi ile Rey Manaj, bugün Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 51. RANDEVU

Kümede kalma yolunda kritik karşılaşmaya çıkacak olan Sivasspor ile Konyaspor 51. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmaların 18'ini Yiğidolar kazanırken, 16 mücadeleden de yeşil-beyazlılar üstün ayrıldı. İki takım arasında oynanılan 16 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sivasspor-Konyaspor maçının hakemi Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ali Yılmaz üstlenecek.