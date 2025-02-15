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Haberler Süper Lig Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: Fenerbahçe'nin başarılı olmasını isterim

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: Fenerbahçe'nin başarılı olmasını isterim

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik direktör Jose Morais, savunmada taktiksel disipline bağlı kalan oyuncularının olağanüstü performans sergilediğini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 20:41
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Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: Fenerbahçe'nin başarılı olmasını isterim

Portekizli teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına oyuncularına teşekkür ederek başladı.

Organizasyonu çok iyi bir rakiple karşılaştıklarını vurgulayan Morais, "Bizim için önemli bir galibiyetti. Maçın genelinde savunmadaki taktiksel disipline bağlı kaldık. Oyuncularımız bu anlamda olağanüstü performans sergiledi. Bu maçta savunma yapmamız gerekiyordu. Savunma yaptığımız anlarda da şanslar bulacağımızı biliyorduk. Şanslardan birini değerlendirdik. Bu da galibiyeti getirdi. Başakşehir'in de şansları oldu. Bu lig zor bir lig. Bu galibiyet bize sonraki hedef için inanç sağlayacaktır. Şimdi yapmamız gereken şey çalışmaya devam etmek." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun karşılaşmayı tribünden izlemesiyle ilgili de konuşan Jose Morais, şunları söyledi:

"Jose Mourinho hayatımdaki özel isimlerden biri. Kendisi ailemin bir parçası gibi. Maçtan önce otelde görüşmek istemiştik ancak kaldığımız otele yakın olmadığı için maçımıza geldi. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Onun bugün bize şans getirdiğini de düşünüyorum. Bu yüzden sonraki maçta Bodrum'a da çağıracağım. Gittiği yerde kazanma mantalitesini de gösteriyor. Ben de kendimi onun ailesinin parçası görüyorum. Mourinho özel biri ve bulunduğu yeri başarıya sürükler. Kısa zamanda büyük başarılar elde edebilen biri. Büyük lider ve adam, yönetimi çok iyi. Saha içindeki başarıların yanı sıra birlikte çalıştığı insanları da yükselten biri. Ben de onun burada başarılı olması için dua edeceğim. Eğer Türkiye'de bir takımın şampiyon olmasını istersem Fenerbahçe'nin başarılı olmasını isterim. Yanlış anlaşılmasın, aslında Mourinho neredeyse ben, o takımın başarılı olmasını isterim."

Bodrum ekibinin 2 maçta 4 puan topladığına dikkati çeken Morais, "Maç maç bakmamız gerekiyor. Bu lig kolay değil. Bugün bir maç kazandık. Yine de diğer maçlara iyi hazırlanmamız lazım. Önümüzdeki maça bakacağız. Her hafta rakibe göre hazırlanacağız. Oyuncularımızla her idmanda takım olarak büyüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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