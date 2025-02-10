Trabzonspor-Eyüpspor CANLI | Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde son 3 lig maçını da kaybetmeyen bordo-mavililer, taraftarı önünde 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor ile berabere kalan Fırtına, iç saha avantajını kullanarak etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Son olarak kadrosuna Mustafa Eskihellaç'ı katan Trabzonspor'da ilk 11'in nasıl olacağı merak ediliyor. 39 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hedefleyen Eyüpspor ise zorlu deplasmanda puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Teknik Direktör Arda Turan önderliğinde bu sezon Süper Lig'de ilk defa mücadele eden İstanbul ekibi, son 4 haftada aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-İKAS EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Umut, Ozan, Vişça, Sikan, Nwakaeme, Banza.

İkas Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut Meraş, Stepanenko, Melih, Emre, Ampem, Halil, Thiam.

SIMON BANZA GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Gol krallığı yarışında üst sıralarda yer alan Simon Banza, Trabzonspor'un gol yükünü çekmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminde Braga'dan kiralanan 28 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon oynadığı 17 lig maçında 13 defa fileleri havalandırdı. 2 kez de gol pası veren Banza, Eyüpspor maçında da tabelayı değiştirmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR'DA HEDEF 3 PUAN

Son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkış yakalayan Trabzonspor, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. 26 puan ile 11. sırada yer alan bordo-mavili ekip, güçlü rakibini mağlup ederek üst sıralara çıkmanın planlarını yapıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde mücadeleye hazırlanan Fırtına'da bazı isimlerin değişmesi ve oyun anlayışına uygun hamlelerin yapılacağı tahmin ediliyor. Orta sahada Batista Mendy'nin yokluğunda Umut Güneş ve Ozan Tufan ikilisinin birlikte görev yapması beklenirken, ofansif orta sahada da Muhammed Cham ile yeni transfer Danylo Sikan arasında bir tercih yapılacak.

SIKAN VE ZUBKOV GÖREVE HAZIR

Ara transfer döneminde kadroya katılan Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov, adım adım form tutmaya başladı. Ukraynalı yıldız isimlerin bugünkü Eyüpspor maçında ilk 11'de olup olmayacağı araştırılıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Sikan'a ilk 11'de şans vermesi beklenirken, Zubkov'un ise sonradan oyuna dahil olacağı tahmin ediliyor. Sikan, Vişça ve Nwakaeme üçlüsünün forvet arkasında önemli bir koz olması planlanıyor.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ OYNAYACAK MI?

Devre arası transfer döneminde Gaziantep FK'dan Trabzonspor'a gelen Mustafa Eskihellaç'ın Eyüpspor maçında ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Taraftarlar, başarılı futbolcunun nasıl performans göstereceğini heyecanla bekliyor. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 1 kez asist katkısında bulundu.

LUNDSTRAM'A FARKLI GÖREV

Trabzonspor'da 27 maçta görev alan John Lundstram, hem stoper hem de orta sahada görev alması sayesinde teknik heyetin elini güçlendiriyor. Eyüpspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililerde 30 yaşındaki İngiliz orta sahanın joker olarak görevlendirilmesi bekleniyor. Lundstram bu sezon 27 resmi maçta görev alırken, 1 de gol attı.

5 İSİM SINIRDA YER ALIYOR

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Eyüpspor maçı öncesi Trabzonspor'da 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ozan Tufan, Uğurcan Çakır, Simon Banza, Okay Yokuşlu ve yeni transfer Mustafa Eskihellaç kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

ORTA SAHADA UMUT-OZAN İKİLİSİ

Batısta Mendy'nin kart cezalısı olduğu haftada Trabzonspor'da orta saha ikilisinin kim olacağı merak ediliyor. Eyüpspor maçı öncesi hazırlıklarını yapan teknik ekip, orta sahada Ozan Tufan ile Umut Güneş ikilisine görev vermeyü düşünüyor. İki oyuncunun da hem 6 numara hem de 8 numara oynayabilmesi Şenol Güneş yönetimindeki bordo-mavililerin elini rahatlatıyor.

ŞENOL GÜNEŞ İLE ARDA TURAN KARŞI KARŞIYA

Teknik Direktör Şenol Güneş, eski öğrencisi Arda Turan'la ilk kez rakip olmaya hazırlanıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan Eyüpspor maçında henüz göreve başlamayan Güneş, bugünkü mücadelede Arda Turan'la karşı karşıya gelecek. Deneyimli teknik direktörün, A Milli Takım'da birlikte çalıştığı öğrencisine karşı nasıl performans göstereceği ise merak ediliyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Yunus Dursun üstlenecek.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Trabzonspor-İkas Eyüpspor karşılaşmasının VAR hakemi Macar Tamas Bognar oldu. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.