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Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alan takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak ve üst sıralarda yer almak isteyen rakibine karşı hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Teknik Direktör İlhan Palut ile yola devam eden Çaykur Rizespor, son 5 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 24 puanla 11. sırada yer alıyor. 5 puanla 19. sırada yer alan ve üst sıralara mücadele etmek isteyen Mustafa Dalcı'nın öğrencileri ise 3 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor. Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 13:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 14:20
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Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 21. hafta müsabakasında Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, üst sıralara çıkmak için mücadele vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 24 puanla 11. sırada yer alan Karadeniz temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta Rize deplasmanına konuk olacak Adana Demirspor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 5 puanla 19. sırada yer alan Mustafa Dalcı'nın öğrencileri, küme düşme hattından kurtulmak istiyor. Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetiyor.

İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Varesanovic, Papanikolaou, Akintola, Ghezzal, Olawoyin, Sowe.

Adana Demirspor: Deniz, Abdulsamet, Manev, Semih, Tolga, Arda Okan, Alioui, Aksel, Maestro, Ali Yavuz, Aymbetov.

Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ÇAYKUR RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı 26 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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