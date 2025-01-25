Net Global Sivasspor 5-2 Bellona Kayserispor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Net Global Sivasspor, sahasında Bellona Kayserispor'u ağırladı. Gollü geçen mücadelede ev sahibi ekip rakibini 5-2 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Maça hızlı başlayan Net Global Sivasspor, henüz 5. dakikada Emrah Başsan'ın ara pasıyla ceza sahasına sarkan Rey Manaj'ın şık vuruşuyla 1-0 öne geçti. 10. dakikada Rodrigues'in sol kanattan taşıdığı topu Manaj, ceza sahasında Moutoussamy ile buluşturdu. Moutoussamy'nin şutunda direkten dönen top, kaleci Onurcan'ın sırtına çarparak ağlara gitti ve durum 2-0'a geldi.

Maçın 23. dakikasında Bellona Kayserispor'da Stephane Bahoken, takım arkadaşı Miguel Cardoso ile yaşadığı tartışma sırasında Cardoso'nun yüzüne vurunca hakem Burak Pakkan tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

İlk yarının son anlarında Rey Manaj'ın pasında topla buluşan Rodrigues, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla farkı üçe çıkardı. İlk yarı 3-0 Net Global Sivasspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

KAYSERİSPOR DİRENDİ AMA YETMEDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Bellona Kayserispor, 46. dakikada Duckens Nazon'un golüyle skoru 3-1'e getirdi. Ancak Net Global Sivasspor, 76. dakikada Emrah Başsan'ın kaydettiği golle farkı yeniden üçe çıkardı. 86. dakikada Bellona Kayserispor'da Joseph Attamah ikinci kırmızı kartla takımını 9 kişi bırakırken, bu durum konuk ekibin işini daha da zorlaştırdı.

90+1. dakikada Kayserispor, Boa Morte'nin golüyle skoru 4-2'ye çekse de, 90+2. dakikada Rey Manaj, attığı golle mücadeleyi 5-2'ye getirdi ve maç bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Net Global Sivasspor puanını 23'e yükseltirken, Bellona Kayserispor 16 puanda kaldı. Ligin 22. haftasında Net Global Sivasspor, İkas Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Bellona Kayserispor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.