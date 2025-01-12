RAMS Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan: Kusursuz oynadık

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir, evinde ağırladığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından RAMS Başakşehir teknik direktörü Çağdaş açıklamalarda bulundu. İşte Atan'ın açıklamaları...

"KUSURSUZ OYNADIK"

"Oyuncularımla gurur mu duymalıyım, ekibimle maç planı için gurur mu duymalıyım? Çok duygu karmaşası içerisindeyim. Kusursuz oynadık. Beş eksikle çok iyi oynadık. Maalesef kalite mi dersiniz... Gerçi Barış sol ayağıyla attı, iki gol galiba sol ayağıyla. Şimdi daha da üzüldük. Galatasaray'a ancak böyle oynayabilirsiniz. Kaleci ile 4-2-5 oynamaya çalıştık. Bunun faydasını gördük, kusursuz oynadık. İkinci yarı muhteşemdik. Ne yazık ki kazanamadık. Galatasaray'ı tebrik ederim."

"GOLDE EL VERİLEBİLİRDİ"

"Maç içinde olan pozisyonları gördünüz. Golde el verilebilirdi. Torreira ve Sallai atılabilirdi. Çok ince pozisyonlarda, detaylarda maçı kaybettik. Bunun arkasına sığınmayacağız."