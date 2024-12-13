Kasımpaşa - Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
16. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Eyüpspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşı karşıya geliyor.
Alt sıralardan kurtulmak isteyen Kasımpaşa evinde mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Ligin flaş ekiplerinden Eyüpspor ise deplasmanda galip gelmek istiyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Brekalo, Fall, Nuno Da Costa.
Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Ahmed Kutucu, Halil, Prince, Thiam.
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KASIMPAŞA-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Kasımpaşa-Eyüpspor maçı 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.