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Haberler Süper Lig Kasımpaşa - Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Kasımpaşa evinde mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Ligin flaş ekiplerinden Eyüpspor ise deplasmanda galip gelmek istiyor. Kasımpaşa - Eyüpspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 20:50
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Kasımpaşa - Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

16. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Eyüpspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşı karşıya geliyor.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Kasımpaşa evinde mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Ligin flaş ekiplerinden Eyüpspor ise deplasmanda galip gelmek istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Brekalo, Fall, Nuno Da Costa.

Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Ahmed Kutucu, Halil, Prince, Thiam.

KASIMPAŞA - EYÜPSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

KASIMPAŞA-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Kasımpaşa-Eyüpspor maçı 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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