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Haberler Süper Lig Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman, saata kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman, saata kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 09:50
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Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman, saata kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Rizespor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 14. hafta müsabakasında Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Kayserispor maçı 1 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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