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Haberler Süper Lig

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig canlı maç izle

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 11. hafta müsabakasında müsabakasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 10:10
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig canlı maç izle

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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