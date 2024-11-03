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Haberler Süper Lig

Eyüpspor - Hatayspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor. Eyüpspor kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Hatayspor ise ligin alt sıralarından kurtulmak için sahaya çıkıyor. Eyüpspor - Hatayspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 15:59
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Eyüpspor - Hatayspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

Eyüpspor kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Hatayspor ise ligin alt sıralarından kurtulmak için sahaya çıkıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetiyor.

EYÜPSPOR - HATAYSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

MAÇIN 11'LERİ

Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Umut, Melih, Prince, Emre, Samu, Ahmed Kutucu, Thiam.

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Calvo, Cengiz, Diack, Görkem, Rui Pedro, Joelson, Rivas, Aboubakar.

EYÜPSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Eyüpspor - Hatayspor maçı 3 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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