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Haberler Süper Lig

Sami Uğurlu: Maç sonucu istediğimiz gibi olmadı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, 1-0 öne geçtiği maçta sahasında Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 19:42
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Sami Uğurlu: Maç sonucu istediğimiz gibi olmadı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Samsunspor maçının ardından, "Hiçbir istediğimizi sahaya yansıtamadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Değerlendirilmesi zor bir maç. İlk yarıyı önde tamamlamış olsak da maç sonucu istediğimiz gibi olmadı. Çok çalıştığımız pozisyonlar olmasına rağmen bu tarz oyunlardan bugün kalemizde goller gördük. 70. dakikaya kadar 1-0 önde götürdüğümüz maçı 4-1 kaybetmeyi anlatmak kolay değil. Biz iyi bir takım olduğumuzu söylüyoruz. Ama bugün istediklerimizi yapamadık. Hiçbir istediğimizi sahaya yansıtamadık. Genel olarak sahaya yansıttığımız mücadele gücümüzün altında kaldık. Hırslı oynayan bir Samsunspor'a karşı böyle oynarsanız üstünlük kuramazsınız. Rakibimizin güçlü bir oyun yapısı var. Aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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