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Haberler Süper Lig

GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Gaziantep - Beşiktaş maçı yayın bilgileri!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Gaziantep ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 16:50 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 17:00
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GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Gaziantep - Beşiktaş maçı yayın bilgileri!

Gaziantep - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta devam ediyor. Gaziantep ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Taraftarlar maçın yayın satini, yayınlanacağı kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediyorlar. Gaziantep - Beşiktaş maçı hangi kanalda? sorgusu yapılırken tüm detayları sizler için derledik.

GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Beşiktaş maçı 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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