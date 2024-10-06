GAZİANTEP BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Gaziantep - Beşiktaş maçı yayın bilgileri!

Gaziantep - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta devam ediyor. Gaziantep ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Taraftarlar maçın yayın satini, yayınlanacağı kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediyorlar. Gaziantep - Beşiktaş maçı hangi kanalda? sorgusu yapılırken tüm detayları sizler için derledik.

GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep - Beşiktaş maçı 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

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