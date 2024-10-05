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Haberler Süper Lig

Kasımpaşa 0-0 Bodrum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında Bodrum FK'yı ağırladı. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 15:37 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 15:37
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Kasımpaşa 0-0 Bodrum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında Bodrum FK'yı ağırladı. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçın 36. dakikasında Kasımpaşa Mamadou Fall'ın golü ile 1-0 öne geçti ancak pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesi ile gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Bodrum FK'da Taulant Seferi maçın 45+3. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Bu karşılaşmayla birlikte; Kasımpaşa 8, Bodrumspor ise 10 puana yükseldi.

Süper Lig'in 9.haftasında, Milli ara sonrası Kasımpaşa, Alanyaspor deplasmanına konuk olacak; Bodrum FK ise sahasında Rizespor'u konuk edecek.

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