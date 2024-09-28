Samsunspor 4 - 3 Göztepe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 7.haftasında Samsunpor evinde Göztepe'yi ağırladı. Samsunspor rakibini 4-3 mağlup etti.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Marius Mouandilmadji, 70 ve 90+1. dakikada Olivier Ntcham ve 79. dakikada Kingsley Schindler kaydetti.
Göztepe'nin golleri ise 13. dakikada Zeki Yavru (KK), 41. dakikada Romulo Cardoso ve 50. dakikada Juan Santos da Silva'dan geldi.
Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe evinde Sivasspor'u ağırlayacak, Samsunspor ise Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.