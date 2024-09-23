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Haberler Süper Lig

PFDK'dan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a ceza!

PFDK, Trabzonspor maçındaki "rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a ceza verdi. İşte ayrıntılar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 14:49 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 14:52
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PFDK'dan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a ceza!

Trendyol Süper Lig'de 19 Eylül günü Trabzonspor, evinde Kayserispor'u ağırladı. Bordo mavililer 90+8'de attığı gol ile durumu 2 - 2 yaptı ve 1 puanı kurtardı. Karşılaşmanın ardından tribünlerden teknik direktör Burak Yılmaz'a yöneltilen hakaretler, gerginliğe sebep oldu. Burak Yılmaz, tribünlerle münakaşaya girdi, o anlar sosyal medyada futbolseverler tarafından eleştirildi.

PFDK, o olaylara yönelik başladığı incelemeyi sonuçlandırdı ve Trabzonspor maçındaki "rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 1 maç ceza verdi.

TFF'NİN SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Galatasaray'ın, 17.09.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün 106-107-206 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Trabzonspor'un, 19.09.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt tribün kuzey alt J ve güney kale arkası alt tribün güney alt I-J numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kayserispor Kulübü antrenörü Burak Yılmaz'ın, 19.09.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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