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Haberler Süper Lig

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, ezeli rakibini Kadıköy'de ağırlamaya hazırlanırken, dev derbinin oranları açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray derbi haberleri (FB GS spor haberi)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 15:27 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 15:39
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu!

Hareketli geçen transfer döneminin ardından Süper Lig'de heyecan zirveye ulaştı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu!

Özellikle "İstanbul Devleri", kadroya kattığı yıldız oyuncularla hem ülke çapında, hem de dış basında dikkat çekmeyi başardı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu!

Victor Osimhen, Ciro Immobile, Sofyan Amrabat gibi isimlerin zenginleştirdiği Süper Lig'de kadrolara son dokunuşlar yapıldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu!

Birbirinden yetenekli oyuncuların yollarının Türk futbolu ile kesişmesinin ardından sıra, saha içinde rekabete geldi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu!

Saha içindeki en çekişmeli rekabetlerden birisi olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisine ise sayılı günler kaldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu!

21 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak maç için hazırlıklar sürerken dev derbinin oranları açıklandı.

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