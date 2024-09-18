Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin oranları belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, ezeli rakibini Kadıköy'de ağırlamaya hazırlanırken, dev derbinin oranları açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray derbi haberleri (FB GS spor haberi)
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 15:27 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 15:39
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Birbirinden yetenekli oyuncuların yollarının Türk futbolu ile kesişmesinin ardından sıra, saha içinde rekabete geldi.
Saha içindeki en çekişmeli rekabetlerden birisi olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisine ise sayılı günler kaldı.
21 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'da oynanacak maç için hazırlıklar sürerken dev derbinin oranları açıklandı.
İşte Fenerbahçe'nin Kadıköy'de, kendi evinde, ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacağı maça dair oranlar:
(1.86) Fenerbahçe, (3.16) Beraberlik, (2.95) Galatasaray
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