Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en çok beklenen maçı olan Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.

İŞTE SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDAKİ BÜTÜN MAÇLAR VE YÖNETECEK İSİMLER

Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu

Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır

Bodrum FK - Başakşehir: Zorbay Küçük

Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün

Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan