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Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre, haftanın en çok beklenen maçı olan Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek. İşte bütün maçlar ve yönetecek isimler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 13:56 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 14:33
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Trabzonspor Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın en çok beklenen maçı olan Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.

İŞTE SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDAKİ BÜTÜN MAÇLAR VE YÖNETECEK İSİMLER

Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu

Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır

Bodrum FK - Başakşehir: Zorbay Küçük

Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün

Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

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