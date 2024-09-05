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Gaziantep'ten imza şov

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, transferde arka arkaya imzaları attırdı. Kırmızı siyahlı ekip, orta sahaya Badou Ndiaye ve kanatlara Christopher Lungoyi'yi renklerine kattı. Gaziantep, son olarak geçen sezon Pendikspor'da forma giyen ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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Gaziantep'ten imza şov

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, transferde arka arkaya imzaları attırdı. Kırmızı siyahlı ekip, orta sahaya Badou Ndiaye ve kanatlara Christopher Lungoyi'yi renklerine kattı. Gaziantep, son olarak geçen sezon Pendikspor'da forma giyen ve bonservisi elinde olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

JUVENTUS'TAN GELDİ

Kırmızı siyahlı kulüp daha sonra İtalya'nın Juventus Next Gen takımında forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Öte yandan Gaziantep'in İtalya'da Cremonese takımının formasını giyen Nijeryalı forvet oyuncusu David Okereke ile görüşmelerini sürdürdüğü dile getirildi.

SÜPER LİG'DE 7. TAKIMI

Gaziantep FK'nın yeni yıldızı Badou Ndiaye, Süper Lig'de 7. takımıyla sözleşme imzaladı. Senegalli orta saha oyuncusu daha önce Osmanlıspor, Trabzonspor, Galatasaray, Adana Demirspor, Karagümrük ve Pendikspor formalarıyla Süper Lig'de boy göstermişti.

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