Antalyaspor - Hatayspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor.
Zorlu karşılaşmada Antalyaspor ile Hatayspor Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Bitexen Antayaspor - Atakaş Hatayspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ANTALYASPOR - HATAYSPOR | 11'LERİ
Antalyaspor: Piric, Burak, Kelven, Gerxhaliu, Mert, Erdal, Soner, Djenepo, Safuri, Emre, Samudio
Hatayspor: Erce, Cemali, Recep Burak, Kilama, Kamil Ahmet, Massanga, Fernandes, Abdulkadir, Diack, Bamgboye, Strandberg
ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Antalyaspor - Hatayspor maçı 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başladı. beIN Sports 2'de ve beIN Sports TOD TV'de canlı yayınlanacak.