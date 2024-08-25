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Antalyaspor - Hatayspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. İki takımda bu sezon ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Antalyaspor - Hatayspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 21:40
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Antalyaspor - Hatayspor maçı CANLI | Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor.

Zorlu karşılaşmada Antalyaspor ile Hatayspor Corendon Airlines Park'ta karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Bitexen Antayaspor - Atakaş Hatayspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ANTALYASPOR - HATAYSPOR | 11'LERİ

Antalyaspor: Piric, Burak, Kelven, Gerxhaliu, Mert, Erdal, Soner, Djenepo, Safuri, Emre, Samudio

Hatayspor: Erce, Cemali, Recep Burak, Kilama, Kamil Ahmet, Massanga, Fernandes, Abdulkadir, Diack, Bamgboye, Strandberg

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Antalyaspor - Hatayspor maçı 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başladı. beIN Sports 2'de ve beIN Sports TOD TV'de canlı yayınlanacak.

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