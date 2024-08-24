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Sivasspor - Eyüpspor CANLI İZLE (Sivasspor - Eyüpspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 3. hafta maçında Sivasspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Süper Lig haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 19:05
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Sivasspor - Eyüpspor CANLI İZLE (Sivasspor - Eyüpspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta müsabakasında Sivasspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SİVASSPOR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Camara, Bieganski, Charisis, Pritchard, Emrah, Turgunboev, Manaj.

Eyüpspor: Berke, Umut, Robin, Claro, Caner, Melih, Bruno, Emre, Midtsjö, Ahmed, Thiam.

SİVASSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Eyüpspor maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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