Sivasspor - Eyüpspor CANLI İZLE (Sivasspor - Eyüpspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta müsabakasında Sivasspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SİVASSPOR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Camara, Bieganski, Charisis, Pritchard, Emrah, Turgunboev, Manaj.

Eyüpspor: Berke, Umut, Robin, Claro, Caner, Melih, Bruno, Emre, Midtsjö, Ahmed, Thiam.

SİVASSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Eyüpspor maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.