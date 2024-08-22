Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, 23 Ağustos Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.
Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNDAN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, LİGDE 3. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:
23 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ:
21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
24 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.15 Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)
21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
25 AĞUSTOS PAZAR:
19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)