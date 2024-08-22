Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, 23 Ağustos Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNDAN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, LİGDE 3. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:

23 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ:

21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

24 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.15 Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

25 AĞUSTOS PAZAR:

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)