Haberler Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası 23 Ağustos Cuma günü oynanacak Corendon Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak. İşte ayrıntılar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 11:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, 23 Ağustos Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNDAN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, LİGDE 3. HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI ŞÖYLE:

23 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ:

21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

24 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.15 Net Global Sivasspor-İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

25 AĞUSTOS PAZAR:

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

Reklam
F.Bahçe'de kritik toplantı! Mourinho...
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun gitmek istemesinin sebebi ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho…
İstanbul Boğazı'nda usulsüz işler! Vaniköy'ün sırtına saplanan bu villa kimin... İBB ne karşılığında göz yumdu
Hummels'den Beşiktaş'a flaş haber!
G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 11:50
Hummels'den Beşiktaş'a flaş haber! Hummels'den Beşiktaş'a flaş haber! 11:37
Sevilla - Villarreal maçı ne zaman? Sevilla - Villarreal maçı ne zaman? 11:35
Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? 11:31
Kocaelispor - Erzurumspor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Erzurumspor maçı saat kaçta? 11:26
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı! 11:22
Daha Eski
Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman? 11:20
Süper Lig'de 3. hafta maçları başlıyor! Süper Lig'de 3. hafta maçları başlıyor! 11:00
Lugano Beşiktaş maçı canlı veren kanallar listesi Lugano Beşiktaş maçı canlı veren kanallar listesi 10:57
F.Bahçe'de kritik toplantı! Mourinho... F.Bahçe'de kritik toplantı! Mourinho... 10:55
G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu 10:06
G.Saray'a olay transfer! G.Saray'a olay transfer! 10:02