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Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....

2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları açıklandı. Yeni sezonun ilk şampiyonluk oranları belli olurken favori takım açıklandı. İşte detaylar... | SON DAKİKA HABERİ

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 13:24 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 13:28
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....

2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in 1. haftası geride kalırken şampiyonluk oranları açıklandı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....

İşte Süper Lig'in şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....

Bodrum FK: 2000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....

Konyaspor: 1000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....

Hatayspor: 1000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....

Göztepe: 1000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....

Eyüpspor: 1000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....

Samsunspor: 700

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....

Kayserispor: 700

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....

Gaziantep FK: 700

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....

Antalyaspor: 700

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....

Çaykur Rizespor: 500

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....

Alanyaspor: 500

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....

Adana Demirspor: 500

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....

Sivasspor: 200

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....

Kasımpaşa: 200

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....

Başakşehir: 90

Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....

Trabzonspor: 40

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