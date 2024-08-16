Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor....
2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları açıklandı. Yeni sezonun ilk şampiyonluk oranları belli olurken favori takım açıklandı. İşte detaylar... | SON DAKİKA HABERİ
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 13:24 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 13:28
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Konyaspor: 1000
Hatayspor: 1000
Göztepe: 1000
Eyüpspor: 1000
Samsunspor: 700
Kayserispor: 700
Gaziantep FK: 700
Antalyaspor: 700
Çaykur Rizespor: 500
Alanyaspor: 500
Adana Demirspor: 500
Sivasspor: 200
Kasımpaşa: 200
Başakşehir: 90
Trabzonspor: 40
Beşiktaş: 6.00
Galatasaray: 2.10
Fenerbahçe: 1.85
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