SON DAKİKA! Süper Lig'de yabancı sayısında değişiklik! TFF açıkladı

Geçtiğimiz gün yapılan TFF seçiminde başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

ALTINTOP GİTTİ KAZANCI GELDİ

Toplantıda, Milli Takım'dan sorumlu yönetici Hamit Altıntop'tan boşalan koltuğa Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın geçirilmesi kararlaştırıldı.

YENİ YABANCI KURALI BELLİ OLDU

Süper Lig kulüplerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan yabancı futbolcu kuralı da değişti. Alınan karara göre, kadrolarında 14 yabancı bulundurabilecek olan Süper Lig kulüpleri, maç kadrosuna 12 yabancı futbolcuyu yazabilecek.

İşte TFF'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda Profesyonel Liglerdeki Futbolcu Uygunluklarında değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı.

Buna göre;

Trendyol Süper Lig'de, A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım Listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka İsim Listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

Trendyol 1. Lig'de, A Takım Listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı.

TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 Sezonunda uygulanan Futbolcu Uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı.