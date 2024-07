Gurur duyacaksınız

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Michael Valkanis, takımın sezon öncesinde kamp yaptığı Bolu'da iddialı açıklamalar yaptı. Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam, "Şu an her şeyden çok mutluyum. Ekibimizdeki herkes çok iyi. İşlerin iyi yürümesi için birlikte çalışıyorlar. Oyuncularımdan çok mutluyum. İlk iki antrenmanımız çok iyi geçti. Çok iyi çalıştılar. Onlardan istediğimiz de bu. Çünkü herkesin gurur duyacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. Savaşan, mücadele eden, her maç yüzde yüzünü veren bir takım. Bu da taraftarımızı mutlu edecektir" dedi.

SABIRSIZLANIYORUZ

Adana'da taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını anlatan Valkanis, "Adana'ya gitmeyi ve özellikle sahamızda oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. En önemlisi taraftarımız bizi destekleyerek sahada 12. oyuncumuz olacaktır. Ben de oyunculuk dönemlerimden bağıran ve takıma enerji katan taraftarın ne kadar önemli olduğunu bilirim. Takımımla ilgili ilk görüşüm, harika bir enerjiye sahipler. Onların enerjisiyle taraftarımızın enerjisi birleştiğinde çok özel şeyler yapacağız" diye umut dağıttı.