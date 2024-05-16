Gelecek adına

TFF Hakem Akademisi ile 5 üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı. Törene; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu üyeleri, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hasan Serdar Öztürk, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Ramazan Timuçin Gençer, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Serdar Eler ve Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Mehmet Yorulmazlar ile diğer yetkililer katıldı. Başkan Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda yine bir ilki paylaşmak için bir araya geldiklerinin altını çizdi.

AĞUSTOSTA ZAM YAPACAĞIZ

Başkan Büyükekşi, günü değil, geleceği kurtarmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Akademilerde ektiğimiz tohumların fidanlara, o fidanların da Türkiye'yi dünyada başarıyla temsil eden yeni futbolculara ve hakemlere dönüşmesi için çalışıyoruz. Kalıcı ve sürdürülebilir başarılar için büyük insan gücümüzü daha nitelikli yetiştirerek, iyi vatandaş, insan, sporcu, antrenör, hakem olmaları için yatırımlar yapıyoruz" dedi. Geldiklerinde hakem ücretlerinde artış yaptıklarını belirten Büyükekşi, ağustosta da gereken iyileştirmelerin yapılacağını açıkladı.

HAKEM KOÇLARI GÖREVDE

"Hakem koçluğu projesi ile Süper Lig hakemleri koçlarla maçlar sonrasında birebir çalışmalar gerçekleştiriyor. Yönettikleri maçları, koçları ile değerlendiriyorlar. Bu sayede, maçlardaki performanslarını hem kendileri değerlendiriyor hem de hakem koçlarından tavsiyeler alıyorlar."

LABORATUVAR KURULDU

"Psıkoteknık laboratuvar kuruldu. Diğer taraftan, hakem akademisinde kurulan Psikoteknik laboratuvarda hakemlerimizin yetenek, yetkinlik ve kişilik özelliklerini ölçme ve değerlendirme imkanı bulunuyor. Buradan elde edilen bilimsel veriler terfilerde belirleyici olacak.

HAKEMLİĞİ ÖZENDİRİYORUZ

"Günümüzde dünyada hakem sayısında ciddi düşüş var. Yeni nesiller hakem olmak istemiyor. Hakemliği özendirecek çalışmalarla hakem akademisi, aday hakem kursları açarak kısa sürede hakem adaylarını hakemlik kariyerlerine başlattı.

İNTERAKTİF EĞİTİM ANLAYIŞ

"Hakem akademisinde yeni nesil eğitim anlayışı günümüzde eğitim anlayışı gelişti ve değişti. Hakem akademisi de teknolojinin tüm imkanlarından yararlanan, hakemliği kural bilgisi ve pozisyon yorumlanmasının ötesine taşıyan interaktif bir eğitim anlayışı ile çalışmalarına başladı."

ÜNİVERSİTELERDE SERTİFİKA

"Bu protokolle üniversitelerin içinde futbol hakemliği sertifika programı açılacak. Böylelikle daha nitelikli hakem yetiştirme imkanına kavuşacağız. Üniversitelerimizin spor bilimleri fakültelerinin tesislerinden yararlanabileceğiz. Yeni üniversitelerimizin katılımı ile devam edecek."