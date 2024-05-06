Haberler Süper Lig Bitexen Antalyaspor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı CANLI | Antalyaspor - Pendikspor canlı

Bitexen Antalyaspor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı CANLI | Antalyaspor - Pendikspor canlı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile Pendikspor karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 20:04
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Bitexen Antalyaspor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı CANLI | Antalyaspor - Pendikspor canlı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor evinde Pendikspor'u konuk ediyor.

Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Düşme hattından kurtulmak isteyen Pendikspor mutlak galibiyet parolasıyla mücadeleye çıkıyor. Antalyaspor ise taraftarı önünde galip gelmek istiyor.

Antalyaspor - Pendikspor maçını haberimizden izleyebilirsiniz...

ANTALYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Ömer, Veysel, Güray, Ufuk, Kaluzinski, Emre, Larsson, Streek, Buksa.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem, Welinton, Alpaslan, Emre, Gökcan, Badou Ndiaye, Diaby, Halil Akbunar, Thiam, Erencan

ANTALYASPOR - PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Pendikspor maçı 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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