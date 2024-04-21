Haberler Süper Lig Başakşehir - Rizespor maçı CANLI izle! (Başakşehir - Rizespor maçı canlı anlatım) Trendyol Süper Lig maçı

Başakşehir - Rizespor maçı CANLI izle! (Başakşehir - Rizespor maçı canlı anlatım) Trendyol Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Başakşehir sahasında Rizespor'u konuk ediyor. Avrupa kupalarına katılma hedefinde olan iki takım da kritik müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Zorlu mücadelenin CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 13:50 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 13:50
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Başakşehir - Rizespor maçı CANLI izle! (Başakşehir - Rizespor maçı canlı anlatım) Trendyol Süper Lig maçı

Başakşehir ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor.

İki takım da kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadelenin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Ba, Berkay, Josef, Deniz, Pelkas, Figueiredo, Piatek.

Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Minchev.

BAŞAKŞEHİR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başakşehir ile Rizespor arasında oynanan maç BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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