Başakşehir - Rizespor maçı CANLI izle! (Başakşehir - Rizespor maçı canlı anlatım) Trendyol Süper Lig maçı

Başakşehir ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında kozlarını paylaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor.
İki takım da kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadelenin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Ba, Berkay, Josef, Deniz, Pelkas, Figueiredo, Piatek.
Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Minchev.
BAŞAKŞEHİR - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başakşehir ile Rizespor arasında oynanan maç BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.