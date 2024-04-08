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Akademi ziyareti
TFF'nin Double Pass firması iş birliği ile yürüttüğü Futbol Akademileri Projesi'nde kulüp ziyaretleri sürüyor. Koordinatörlüğünü TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in yürüttüğü proje kapsamında 3-4 Nisan'da Double Pass eğitmenleri ile kulüp akademileri sorumluları ve TFF antrenör eğitimcileri Beşiktaş, İstanbul ve Pendik kulüplerine konuk oldu.
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