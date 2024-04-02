Gaziantep FK - Alanyaspor maçı CANLI izle! (Gaziantep FK - Alanyaspor canlı anlatım) Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaşıyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İLK 11'LER Gaziantep FK:
Gaziantep FK:Nita, Ertuğrul, N'Koulou, Djilobodji, Sorescu, Ogün, Markovic, Monteiro, Maxim, Mustafa, Dragus
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Hassan
GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Gaziantep FK ile Alanyaspor arasında oynanan mücadele BeIN Sports 2'den CANLI yayınlanıyor.