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Gaziantep FK - Alanyaspor maçı CANLI izle! (Gaziantep FK - Alanyaspor canlı anlatım) Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Gaziantep FK sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 20:28
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Gaziantep FK - Alanyaspor maçı CANLI izle! (Gaziantep FK - Alanyaspor canlı anlatım) Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaşıyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, N'Koulou, Djilobodji, Sorescu, Ogün, Markovic, Monteiro, Maxim, Mustafa, Dragus

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Hassan

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Gaziantep FK ile Alanyaspor arasında oynanan mücadele BeIN Sports 2'den CANLI yayınlanıyor.

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