Antalyaspor - Ankaragücü maçı CANLI izle! (Antalyaspor - Ankaragücü canlı anlatım) Trendyol Süper Lig

Antalyaspor ile Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaşıyor. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İLK 11'LER Antalyaspor:
Antalyaspor:Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa
MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Alper, Tolga, Kaan, Bassagog, Morutan, Pedrinho, Sowe
ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalyaspor ile Ankaragücü arasında oynanan mücadele BeIN Sports 2'den CANLI yayınlanıyor.