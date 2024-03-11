Haberler Süper Lig Gaziantep teknik direktörü Selçuk İnan: Bu şehir ligde kalmayı hak ediyor

Gaziantep teknik direktörü Selçuk İnan: Bu şehir ligde kalmayı hak ediyor

Gazinatep FK, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki ilk maçında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlıların yeni patronu İnan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte genç teknik adamın açıklamaları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 23:25 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 00:12
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Gaziantep teknik direktörü Selçuk İnan: Bu şehir ligde kalmayı hak ediyor

Gazinatep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Kırmızı-beyazlıların başındaki ilk maçından galibiyetle ayrılan teknik direktör Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

Çok kritik bir zamanda geldik. Ama ben kendime inanıyordum. Başkanımızla ilk kez görüştüğümüzde, "Bir şeye inanmıyorsam, peşinden gitmem zaten" dedim. Ama oyuncuların bu kadar çabuk şekilde bize ilgiyi, alakayı, öz veriyi göstereceklerini beklemiyorduk. İnanılmaz katıldılar, hemen inandılar. Bizi çok sevdiler ama daha bitmedi. Onlar da bunun farkında. Amacımız ligde kalmak. Bunun için ne gerekiyorsa hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz.

Bugün, maça hazırlanmak kolay olmadı. 2 gün önce geldik, bir şeyleri çabucak değiştirmek kolay değil. Belli başları istemek bizim oradaki bulunma amacımız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Söylediğimiz her şeyi yapmaya çalıştılar. Beşiktaş maçı özelinde çalıştık. Bizim için stratejik bir maçtı. Beşiktaş, bireysel olarak kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. Dolayısıyla ona göre bir strateji belirledik. Ertuğrul'u sağda oynattım, top bizdeyken üçlü oyun kurmaya çalıştık. Oyuncular bunu yapmaya çalıştı. Bugün kazanmak çok önemliydi. Çok mutluyum. Şehir için de bir şeyler söylemek istiyorum. Antep, bizim için en önemli futbol şehirlerinden biri oldu. Burada hocalık yapmak benim için gurur verici bir olay. Hak ettiği, hep bu ligde olmasını sağlamak bizim için bir görev. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu şehir ligde kalmayı hak ediyor. O yüzden taraftarları da tebrik ediyorum.

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