Haberler Süper Lig Yukatel Adana Demirspor 1-0 Vavacars Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A. Demirspor 10 maç sonra kazandı!

Yukatel Adana Demirspor 1-0 Vavacars Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A. Demirspor 10 maç sonra kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Yukatel Adana Demirspor ile Vavacars Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 19:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yukatel Adana Demirspor 1-0 Vavacars Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A. Demirspor 10 maç sonra kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Adana Demirspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Mavi Şimşekler'e galibiyeti getiren golü 27. dakikada Mario Balotelli (p) kaydetti. Ayrıca konuk takımda 90+8. dakikada Federico Ceccherini, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından A. Demirspor 10 maç sonra kazandı ve 35 puana yükseldi. 3 maç sonra kaybeden F. Karagümrük ise 29 puanda kaldı.

Ligin 29. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. F. Karagümrük ise Trabzonspor'a konuk olacak.

DİĞER
CANLI İZLE ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI: beIN Sports 1 ekranında Trendyol Süper Lig Alanyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın izle!
Başkan Erdoğan'dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz
Abdullah Avcı: Analizlerimizi yaptık!
Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan 2 hakem hakkında açıklama!
Abdullah Avcı: Analizlerimizi yaptık!
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
AÇIK UÇLU SORU NEDİR? | MEB ortak sınavları açık uçlu mu olacak?
LAZ SUSHİ TARİFİ | Laz suşi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Demirspor 10 maç sonra kazandı! A. Demirspor 10 maç sonra kazandı! 19:00
Uğur Demirok'un retinası yırtıldı! Uğur Demirok'un retinası yırtıldı! 18:41
Abdullah Avcı: Analizlerimizi yaptık! Abdullah Avcı: Analizlerimizi yaptık! 18:33
Alanyaspor - Trabzonspor | CANLI Alanyaspor - Trabzonspor | CANLI 18:07
Alanyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu Alanyaspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu 18:01
Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 16:48
Daha Eski
Belçika'da alarm verildi! F.Bahçe maçı öncesi... Belçika'da alarm verildi! F.Bahçe maçı öncesi... 16:35
Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! Oliviera - Buruk olayının perde arkası ortaya çıktı! 16:32
Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı! Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı! 16:22
İşte Beşiktaş'ın Divan Kurulu tarihi! İşte Beşiktaş'ın Divan Kurulu tarihi! 16:20
Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 16:08
Başkentte kazanan çıkmadı! Başkentte kazanan çıkmadı! 16:04