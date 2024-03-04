Yukatel Adana Demirspor 1-0 Vavacars Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A. Demirspor 10 maç sonra kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Adana Demirspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Mavi Şimşekler'e galibiyeti getiren golü 27. dakikada Mario Balotelli (p) kaydetti. Ayrıca konuk takımda 90+8. dakikada Federico Ceccherini, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından A. Demirspor 10 maç sonra kazandı ve 35 puana yükseldi. 3 maç sonra kaybeden F. Karagümrük ise 29 puanda kaldı.

Ligin 29. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. F. Karagümrük ise Trabzonspor'a konuk olacak.