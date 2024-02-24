Haberler Süper Lig Kayserispor - Ankaragücü maçı CANLI | Mondihome Kayserispor - MKE Ankaragücü canlı anlatım

Kayserispor - Ankaragücü maçı CANLI | Mondihome Kayserispor - MKE Ankaragücü canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor. Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 15:00
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Kayserispor - Ankaragücü maçı CANLI | Mondihome Kayserispor - MKE Ankaragücü canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta karşılaşmasında Kayserispor evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor.

BURAK YILMAZ - EMRE BELÖZOĞLU KARŞILAŞMASI

Burak Yılmaz yönetiminde alt sıralardan kurtulmak isteyen Kayserispor taraftarı önünde 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Son 2 maçtır puan alamayan Ankaragücü ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.

Kayserispor - Ankaragücü maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR - ANKARAGÜCÜ 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Carole, Kartal, Bourabia, Cardoso, Boa Morte, Ramazan, Nazon.

MKE Ankaragücü: Bahadır, Mert, Radakovic, Mujakic, Atakan, Pedrinho, Tolga, Efkan, Chatzigiovanis, Bassogog, Sowe.

KAYSERİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Ankaragücü maçı 24 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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