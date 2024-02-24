Kayserispor - Ankaragücü maçı CANLI | Mondihome Kayserispor - MKE Ankaragücü canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta karşılaşmasında Kayserispor evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor.

BURAK YILMAZ - EMRE BELÖZOĞLU KARŞILAŞMASI

Burak Yılmaz yönetiminde alt sıralardan kurtulmak isteyen Kayserispor taraftarı önünde 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Son 2 maçtır puan alamayan Ankaragücü ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.

Kayserispor - Ankaragücü maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR - ANKARAGÜCÜ 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Carole, Kartal, Bourabia, Cardoso, Boa Morte, Ramazan, Nazon.

MKE Ankaragücü: Bahadır, Mert, Radakovic, Mujakic, Atakan, Pedrinho, Tolga, Efkan, Chatzigiovanis, Bassogog, Sowe.

KAYSERİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Ankaragücü maçı 24 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.