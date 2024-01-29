Haberler Süper Lig İstanbulspor - Yılport Samsunspor maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI

İstanbulspor - Yılport Samsunspor maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geliyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor. Heyecan dolu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 16:53 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 17:00
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İstanbulspor - Yılport Samsunspor maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşıyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor.

İstanbulspor - Yılport Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İSTANBULSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR 11'LERİ

İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Okan, Sambissa, Vorobjovas, Rroca, Loshaj, Muammer, Ali, Emir

Yılport Samsunspor: Okan, Haluk, Satka, Alim, Bola, Taylan, Ait Bennasser, Tait, Emre Kılınç, Holse, Ercan Kara.

İSTANBULSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

İstanbulspor - Samsunspor maçı 28 Ocak Pazartesi günü saat 17:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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