İstanbulspor - Yılport Samsunspor maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşıyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetiyor.
İstanbulspor - Yılport Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İSTANBULSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR 11'LERİ
İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Okan, Sambissa, Vorobjovas, Rroca, Loshaj, Muammer, Ali, Emir
Yılport Samsunspor: Okan, Haluk, Satka, Alim, Bola, Taylan, Ait Bennasser, Tait, Emre Kılınç, Holse, Ercan Kara.
İSTANBULSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
İstanbulspor - Samsunspor maçı 28 Ocak Pazartesi günü saat 17:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.