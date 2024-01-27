Yukatel Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor
5 maçtır kazanamayan Yukatel Adana Demirspor ile 10 haftadır 3 puan hasreti çeken Atakaş Hatayspor, Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ
Adana Demirspor: Shahrudin, İsmail, Semih, Gravillon, Abdurrahim, Michut, Stambouli, Emre, Akintola, Yusuf E., Nani.
Hatayspor: Erce, Kilama, Burak, Kamil Ahmet, Oğuzhan, Görkem, Matondo, Bashiru, Fernandes, Rivas, Dadashov.
ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Yukatel Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor maçı 27 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.