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Yukatel Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor. Yukatel Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadelede Mert Güzenge düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 18:53 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 19:10
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Yukatel Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor

5 maçtır kazanamayan Yukatel Adana Demirspor ile 10 haftadır 3 puan hasreti çeken Atakaş Hatayspor, Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Shahrudin, İsmail, Semih, Gravillon, Abdurrahim, Michut, Stambouli, Emre, Akintola, Yusuf E., Nani.

Hatayspor: Erce, Kilama, Burak, Kamil Ahmet, Oğuzhan, Görkem, Matondo, Bashiru, Fernandes, Rivas, Dadashov.

ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yukatel Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor maçı 27 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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