Mondihome Kayserispor teknik direktörü Recep Uçar: Planların hepsine hazırlıklıydık

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Kayserispor teknik direktör Recep Uçar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Recep Uçar'ın açıklamaları şöyle:

"Trabzon ülkenin en zor deplasmanlarından biri. Son 5 maçta kaybetmeyen 2 takımın maçı bu anlamda önemliydi. Belirli hücum opsiyonları olan, planlı hareket eden bir takım Trabzonspor. Hepsine hazırlıklıydık. Oyun kalitesi çok yukarı çıkmadı ilk yarıda. İkinci yarıda savunma olarak iyi durduk, finalleri iyi yapamadık. Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı. Biz son dakikalarda bulduğumuz golle kazandık."