Haberler Süper Lig Mondihome Kayserispor teknik direktörü Recep Uçar: Planların hepsine hazırlıklıydık

Mondihome Kayserispor teknik direktörü Recep Uçar: Planların hepsine hazırlıklıydık

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Recep Uçar, Trabzon'un en zor deplasmanlarından biri olduğunu belirterek, "Belirli hücum opsiyonları olan, planlı hareket eden bir takım Trabzonspor. Hepsine hazırlıklıydık." ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 18:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mondihome Kayserispor teknik direktörü Recep Uçar: Planların hepsine hazırlıklıydık

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Kayserispor teknik direktör Recep Uçar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Recep Uçar'ın açıklamaları şöyle:

"Trabzon ülkenin en zor deplasmanlarından biri. Son 5 maçta kaybetmeyen 2 takımın maçı bu anlamda önemliydi. Belirli hücum opsiyonları olan, planlı hareket eden bir takım Trabzonspor. Hepsine hazırlıklıydık. Oyun kalitesi çok yukarı çıkmadı ilk yarıda. İkinci yarıda savunma olarak iyi durduk, finalleri iyi yapamadık. Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı. Biz son dakikalarda bulduğumuz golle kazandık."

DİĞER
Son dakika haberleri: Nicolo Zaniolo’nun biletini resmen kestiler! Galatasaray’a kötü haber geldi: İngilizler artık isyan etti…
Yoğun diplomasi trafiği | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gidiyor! Hangi konular masada olacak?
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Gole ofsayt engeli!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çalımbay'dan flaş derbi sözleri!
Belözoğlu: Hiçbir zaman beraberlik mutlu etmez!
İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM
3 ARALIK 2023 İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri
trt spor izle - TRT SPOR CANLI İZLE
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chamberlain: 1 puan 0 puandan iyidir ama... Chamberlain: 1 puan 0 puandan iyidir ama... 21:17
Göztepe evinde rahat kazandı! Göztepe evinde rahat kazandı! 21:09
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 20:57
Gole ofsayt engeli! Gole ofsayt engeli! 20:51
Toroğlu'dan flaş Beşiktaş eleştirsi! Toroğlu'dan flaş Beşiktaş eleştirsi! 20:04
MKE Ankaragücü - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu! MKE Ankaragücü - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu! 17:28
Daha Eski
Beşiktaş Ankara'da berabere kaldı! Beşiktaş Ankara'da berabere kaldı! 17:41
Trabzon'da kazanan Kayserispor Trabzon'da kazanan Kayserispor 18:00
Erzurum'da puanlar paylaşıldı! Erzurum'da puanlar paylaşıldı! 18:07
Abdullah Avcı:Bireysel performanslar... Abdullah Avcı:Bireysel performanslar... 18:13
Çalımbay'dan flaş F.Bahçe maçı açıklaması! Çalımbay'dan flaş F.Bahçe maçı açıklaması! 18:13
Recep Uçar: Planların hepsine hazırlıklıydık Recep Uçar: Planların hepsine hazırlıklıydık 18:44