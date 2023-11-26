Mondihome Kayserispor - Yukatel Adana Demirspor maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Mondihome Kayserispor ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.
Çağdaş Atan'ın istifa etmesi sonrası takımın başına geçirilen Recep Uçar'la çıkışa geçen Mondihome Kayserispor, Yukatel Adana Demirspor engelini de kayıpsız geçmek istiyor.
Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 2 maçından beraberlikle ayrılan Patrick Kluivert'ın öğrencileri bu zorlu deplasmandan mutlak galibiyet çıkarmak istiyor.
Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı maçta yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Ogün Kamacı üstleniyor.
MONDİHOME KAYSERİSPOR- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Mondihome Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Ali Karimi, Kemen, Cardoso, Boa Morte, Thiam
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç, Dorukhan, Semih, Gravillon, Rodrigues, Badou, Tayfun, Michut, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Niang
MONDİHOME KAYSERİSPOR- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Mondihome Kayserispor - Yukatel Adana Demirspor maçı 26 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanıyor.