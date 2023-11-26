Haberler Süper Lig Mondihome Kayserispor - Yukatel Adana Demirspor maçı CANLI | Süper Lig

Mondihome Kayserispor - Yukatel Adana Demirspor maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında MondihomeKayserispor evinde Yukatel Adana Demirspor'u ağırlıyor. Recep Uçar'ın gelmesiyle çıkışa geçen Mondihome Kayserispor taraftarı önünde rakibini mağlup etmek istiyor. Süper Lig'de 2 maçtır galip gelemeyen Adana ekibi ise Mondihome Kayserispor engelini geçip çıkışa geçmek istiyor. Bu maçı haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 13:27 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 13:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mondihome Kayserispor - Yukatel Adana Demirspor maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Mondihome Kayserispor ile Yukatel Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

Çağdaş Atan'ın istifa etmesi sonrası takımın başına geçirilen Recep Uçar'la çıkışa geçen Mondihome Kayserispor, Yukatel Adana Demirspor engelini de kayıpsız geçmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 2 maçından beraberlikle ayrılan Patrick Kluivert'ın öğrencileri bu zorlu deplasmandan mutlak galibiyet çıkarmak istiyor.

Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı maçta yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Ogün Kamacı üstleniyor.

MONDİHOME KAYSERİSPOR- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Mondihome Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Ali Karimi, Kemen, Cardoso, Boa Morte, Thiam

Yukatel Adana Demirspor: Ertaç, Dorukhan, Semih, Gravillon, Rodrigues, Badou, Tayfun, Michut, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Niang

MONDİHOME KAYSERİSPOR- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mondihome Kayserispor - Yukatel Adana Demirspor maçı 26 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

DİĞER
26 KASIM BUGÜNKÜ MAÇLAR (FİKSTÜR): Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte bugünkü maç takvimi!
Türkiye fırtına ve yağış etkisinde! Ağaçlar devrildi, tekneler battı, seferler iptal edildi... | İstanbul, İzmir, Antalya'da son durum
F.Bahçe yeni Kim Min-Jae'sini buldu!
Şenol Güneş sürprizi! Yeni takımı belli oluyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Samsunspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
F.Bahçe - Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı
SİLİVRİ SU KESİNTİSİ - Silivri'de sular ne zaman gelecek? (26 Kasım 2023)
PENDİK SU KESİNTİSİ - Pendik'te sular ne zaman gelecek? (26 Kasım 2023)
Süper Loto sorgulama ekranı 26 Kasım Pazar
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı'dan 2 oyuncuya neşter! Avcı'dan 2 oyuncuya neşter! 13:06
Bjelica'nın yeni takımı belli oluyor Bjelica'nın yeni takımı belli oluyor 12:33
G.Saray'da 'dalya' heyecanı! G.Saray'da 'dalya' heyecanı! 12:27
Kenan Yıldız için karar çıktı! Kenan Yıldız için karar çıktı! 12:21
Şenol Güneş sürprizi! Yeni takımı belli oluyor Şenol Güneş sürprizi! Yeni takımı belli oluyor 12:03
Gençlerbirliği - Keçiörengücü maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Keçiörengücü maçı ne zaman? 12:02
Daha Eski
Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 11:51
Başakşehir - Pendikspor maçı ne zaman? Başakşehir - Pendikspor maçı ne zaman? 11:48
Milli jimnastikçi Şahin'in hedefi 2028 olimpiyatları! Milli jimnastikçi Şahin'in hedefi 2028 olimpiyatları! 11:14
Yönetimden kritik hamle! Maaşlarda... Yönetimden kritik hamle! Maaşlarda... 11:03
F.Bahçe yeni Kim Min-Jae'sini buldu! F.Bahçe yeni Kim Min-Jae'sini buldu! 11:02
76ers, Thunder'ın serisine son verdi 76ers, Thunder'ın serisine son verdi 10:58